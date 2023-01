Incidente mortale a Enna, perde la vita una donna: traffico paralizzato

Una donna di 63 anni, Laura Pizzi, ha perso la vita in un incidente verificatosi a Enna, nei pressi della statale 117 bis, vicino a Pergusa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di salvarla è stato vano. Ancora incerta la dinamica dell'incidente su cui sono in corso accertamenti. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un camion e l'autista è stato portato all'ospedale Umberto I di Enna. Il traffico è andato in tilt lungo lo scorrimento veloce in direzione Caltanissetta, all’altezza del bivio per Pergusa.

(Foto Franco Assenza)