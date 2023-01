A causa di un incendio provocato da un corto circuito, i locali della guardia medica di Vittoria, resteranno chiusi per il periodo necessario per effettuare i lavori di ripristino. Lo annuncia una nota del Comune.

"La guardia medica si è trasferita momentaneamente su richiesta della direzione dell'Asp, all'interno dei locali fiera Emaia, ex campo di concentramento, presso l'hub utilizzato per la somministrazione di vaccini anti Covid".