Catania, ruba profumi da un negozio: arrestata una 44enne di Ragusa

Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato una pregiudicata 44enne di Ragusa per “furto aggravato”. I militari dell’Arma, a seguito di una segnalazione di furto in atto pervenuta al 112 NUE da parte del direttore di un grande magazzino in via Etnea, sono tempestivamente intervenuti presso l’uscita del negozio, riuscendo a bloccare la donna, che aveva appena attraversato le casse senza pagare 2 profumi.

La ricostruzione dei fatti da parte dei Carabinieri ha consentito di accertare come la 44enne, dopo aver trafugato i due prodotti dagli scaffali, con la scusa di provare un paio di pantaloni, si era nascosta in un camerino, dove aveva spacchettato i profumi dal valore di 200 euro nascondendoli addosso. La refurtiva, dopo la perquisizione, è stata restituita al direttore. La pregiudicata è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.