Tunisino ucciso a sprangate a Vittoria: interrogato il maggiorenne arrestato

Si è svolta questa mattina in tribunale a Ragusa l’udienza di convalida del diciottenne arrestato la mattina dell’1 gennaio dai carabinieri nei pressi della discoteca “La Dolce Vita” dove, qualche ora prima, si era consumato l’omicidio di Marouene Slimane, il tunisino di 30 anni massacrato con colpi di spranga e con un coltello. Il ragazzo, davanti al Gip Ivano Infarinato, assistito dal suo avvocato Isabella Linguanti, ha ammesso di aver partecipato all’aggressione di Capodanno, alle 4,30 del mattino, insieme ad altri due quindicenni e di aver avuto in mano il coltello. Ha raccontato quanto aveva già detto ai carabinieri quando era stato fermato. Ha anche raccontato di aver cercato di fermare il pestaggio, tant’è che avrebbe anch’gli rimediato il colpo di una spranga alla mano. Dopo aver lasciato a terra Slimane, il gruppo di tre ragazzi si era recato in ospedale per la medicazione della mano, poi erano tornati indietro, a bordo della vettura, per riprendere il motorino di uno dei minorenni. Lì avrebbero trovato i carabinieri che li hanno fermati. Il pubblico ministero Silvia Giarrizzo, titolare delle indagini, ha chiesto la convalida del fermo. Il difensore, Isabella Linguanti, ha chiesto una misura alternativa, considerata la giovane età del ragazzo, minorenne fino a qualche settimana fa e il fatto che egli ha subito ammesso le sue responsabilità. Il giudice si è riservato di decidere. Ieri era stata eseguita, nel cimitero di Vittoria, l’autopsia sul corpo dello sfortunato tunisino: insieme al medico legale Giuseppe Algieri c’era anche il tossicologo forense Pietro Zuccarello. Gli esiti dell’autopsia si conosceranno tra 90 giorni.