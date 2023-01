Viabilità, Barbagallo (Pd): multe per i cantieri sempre aperti nelle autostrade siciliane

"I disagi per i cantieri infiniti sulle tratte gestite dal Consorzio Autostrade Siciliane hanno prodotto, in seguito alle segnalazioni di Federconsumatori tra aprile e settembre 2021, una ingente somma da pagare agli utenti. Conoscendo le condizioni economiche del Cas che negli ultimi anni, anche per gli interventi di ordinaria manutenzione, si è presentato a Roma con il cappello in mano, ci chiediamo come pagherà queste somme". Lo scrive in un post su Instagram il capogruppo del PD in commissione Trasporti alla Camera e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, che annuncia il deposito di un atto ispettivo sull'argomento."Sara mio impegno interrogare il Governo per sapere esattamente - aggiunge - ogni dettaglio, non permetteremo che somme magari destinate a potenziare la sicurezza delle strade siciliane siano destinate a pagare multe ed errori della cattiva gestione da parte dei governi di centro destra di questa partecipata", conclude Barbagallo.