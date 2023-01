Modica, Comune: eletti i nuovi revisori dei conti

Consiglio comunale oggi a Modica in sessione urgente e pubblica con all’ordine del giorno il punto riguardante l’elezione del collegio dei revisori dei conti per il prossimo triennio 2022 – 2025 mediante sorteggio pubblico. Presenti sedici consiglieri. A inizio di seduta il Consigliere Belluardo ha chiesto dieci minuti di sospensione per un raccordo tra i consiglieri di maggioranza. Al rientro in aula il Segretario ha spiegato il metodo della votazione alla vecchia maniera con il cosiddetto pallottoliere. Costituito il seggio su indicazione del Commissario Straordinario, Domenica Ficano, si è passati all’estrazione dei primi tre numeri corrispondenti ai nuovi possibili revisori dei conti. Questi i revisori titolari: Callea Francesco, Paparone Annamaria, e Faraci Francesco. Dopo si è passati al sorteggio dei supplenti: Campanella Giovanni, Camarda Domenico, Armenio Teresa, Di Bilio Barbara, Inglina Antonio e Scilipoti Annamaria. Terminato il sorteggio del nuovo collegio dei revisori dei conti il Presidente ha messo ai voti la delibera che è stata esitata con quindici voti favorevoli e un astenuto come anche l’immediata esecutività. A termine della votazione il Presidente ha dichiarato conclusa la seduta.