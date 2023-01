Spegneva le sigarette sul figlio di 4 anni: mamma indagata ad Agrigento

Si è ripreso da tempo ed è stato affidato a una struttura specializzata il bambino di 4 anni di un paese in provincia di Agrigento che era stato gravemente ferito e ustionato dalla madre e dal compagno della donna. Il provvedimento è stato adottato dal Tribunale per i minorenni della Città dei Templi.La madre, indagata dalla Procura distrettuale, è una trentenne straniera, originaria di un Paese europeo. E' disoccupata, come il compagno, un agrigentino anche lui indagato per maltrattamenti e lesioni gravi. Le violenze al piccolo sarebbero maturate in un ambiente economicamente degradato.Le indagini della squadra mobile della Questura di Agrigento sono state avviate all'inizio del 2022, dopo la segnalazione dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove il bambino, per le gravi condizioni in cui versava, era stato trasportato d'urgenza. La Procura di Agrigento ha chiuso la prima fase dell'inchiesta facendo notificare dalla polizia ai due indagati un avviso di conclusione indagine.