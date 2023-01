Ex arcivescovo di Parigi indagato per violenza sessuale

Guai giudiziari per l'ex arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit. La giustizia francese ha aperto a dicembre un'inchiesta preliminare per violenza sessuale su una persona vulnerabile a seguito di una segnalazione della diocesi della capitale contro l'alto prelato. La procura parigina ha così confermato quanto anticipato in un primo tempo da Bfmtv. Secondo la prima rete all news diFrancia, l'ex arcivescovo avrebbe avuto una relazione con unapersona vulnerabile sottoposta a misura di tutela giudiziaria.Secondo una fonte a conoscenza della vicenda, si starebbero esaminando "scambi di email" tra il religioso e la donna, il cui apparente consenso dovrà essere confermato considerando il suo stato di salute mentale. Aupetit è già da tempo al centro delle cronache d'Oltralpe. A fine novembre 2021, presentò le sue dimissioni a papa Francesco, che le ha subito accettate, dopo che diversi giornali, tra cui Le Point, gli attribuirono una relazione sentimentale con una donna, da lui categoricamente smentita.