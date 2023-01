Modica, successo del Concerto dell'Epifania nella chiesa dei Cappuccini

Nella chiesa dei Frati Cappuccini di Modica si è svolto il "Concerto dell'Epifania" del Coro Unitre di Modica. Dopo il saluto del presidente Rinaldo Stracquadanio, i brani eseguiti dal coro diretto dal maestro Orazio Baglieri ed accompagnato dal maestro Giorgio Cannizzaro, sono stati presentati da Giovanni Rosa.

Ancora una volta il concerto ha richiamato la presenza e l'interesse di un folto pubblico che non ha lesinato applausi. Durante la serata sono stati eseguiti brani, ispirati tutti al clima natalizio: Adestie Fideles (di anonimo e armonizzato da Orazio Baglieri), Hark! The Herald Angels Sing - Cantan gli Angeli nei cieli (di Felix Mendelssohn), Joy to the world (di George Frederic Handel), ninna nanna al bambin Gesù ( di j. Brahms), Adiemus Song of sanctuary (di karl Jenkins), Ave Maria (di Charles Gounod), In Notte Placida (di Francois Couperin), Astro del Ciel (armonizzato da Orazio Baglieri), Campane di Natale (canto tradizionale), we are the world (di Michael Jackson e Lionel Richie), Dolce Sentire (di Riz Ortolani e padre Jean Marie Benjamin) ed Hail Holy Queen da Sister act (arrangiamento di Marco Shaiman). Particolarmente apprezzata la dedica del brano Dolce Sentire ai Frati Cappuccini che con la loro disponibilità hanno ospitato e consentito la realizzazione del Concerto.