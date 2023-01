Modica dà l'ultimo addio a Rosario Aurnia: pure il suo nome legato al calcio

Imprenditori del Polo commerciale di Modica, del centro storico e del comprensorio per dare l'ultimo saluto a Rosario Aurnia, il papà dell'indimenticato Antonio, il presidente del Modica delle promozioni in serie D e in C2. Rosario Aurnia fu il vicepresidente di quelle esaltanti gestioni societarie che fecero ritrovare alla città il gusto della vittoria e del l'entusiasmo verso i colori rossoblu. A celebrare il rito funebre nella basilica santuario Madonna delle Grazie, don Stefano Modica che, nell'omelia ha ricordato la semplicità di Rosario Aurnia e la dedizione alla famiglia e al lavoro con un riferimento anche alla passione per il calcio condivisa con il figlio. Una persona umile e affabile, segnata dalla tragedia del figlio che si è tolta la vita tre anni fa.