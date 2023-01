L'addio a Papa Benedetto XVI, i fedeli: "Santo subito"

I funerali solenni si sono conclusi con il momento liturgico del 'commiato', attraverso il quale il Papa emerito è affidato a Dio. Un momento di preghiera e di commozione: prima che la bara di Benedetto XVI lasciasse il sagrato di San Pietro, Francesco si è alzato in piedi e ha messo la mano sul feretro.

Pochi istanti, ma tutto il corteo si è fermato per l'ultimo saluto di Bergoglio a Joseph Ratzinger.

La salma di Ratzinger è stata tumulata nelle grotte vaticane.

E infreddoliti in una Roma insolitamente avvolta dalla nebbia, politici, capi di Stato e rappresentanti religiosi sono arrivati trafelati, stamane, a San Pietro, per rendere l'ultimo omaggio a Papa Ratzinger. Presenti, tra gli altri, il presidente Mattarella, la premier Meloni e l'ex premier Draghi.

Circa 50mila i fedeli che hanno partecipato alle esequie

Mentre si stava concludendo il rito delle esequie del Papa emerito Joseph Ratzinger, dopo l'ultimo 'Amen' pronunciato da Papa Francesco, la folla di fedeli presente in piazza ha scandito a piena voce il grido "Santo subito!".