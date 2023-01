Rinasce a Ramacca il gruppo consiliare di Forza Italia

La bandiera di Forza Italia torna a sventolare in consiglio comunale a Ramacca. Con le nuove adesioni al partito dei consiglieri Salvatore Di Gregorio e Giuseppe Di Mattia il gruppo consiliare azzurro rinasce, dopo tanti anni d'assenza, anche nel Comune calatino. Esprime soddisfazione il commissario di Forza Italia per Catania e provincia, l'assessore regionale Marco Falcone: «Siamo felici dell'adesione dei consiglieri Di Gregorio e Di Mattia - dichiara il leader azzurro - nel solco della costante crescita che il partito guidato da Silvio Berlusconi registra nel Catanese ormai da qualche anno. Sono sempre di più le città etnee dove FI torna a essere rappresentata, da Acireale a Misterbianco, passando per Mascalucia, Paternò, Adrano, Gravina, Caltagirone e così via. Siamo impegnati, con i fatti e la dedizione di ogni giorno, a rendere sempre più attrattiva e forte l'area liberale e popolare del centrodestra. Buon lavoro - conclude il commissario FI Falcone - alla nuova squadra azzurra di Ramacca, centro strategico per l'intero comprensorio del Calatino».