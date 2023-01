Ragusa, Noemi Mezzasalma vince la seconda edizione di "Fede-no-Gi"

NOEMI MEZZASALMA, CON IL MANGA “NEW SOCIETY SIMULATION”, HA VINTO LA SECONDA EDIZIONE DI “FEDE-NO-GI” IL CONCORSO NAZIONALE DI GRAPHIC NOVEL E MANGA INEDITI NATO IN RICORDO DI FEDERICO BLANGIFORTI.

E’ la ragusana Noemi Mezzasalma, con il manga “New Society Simulation”, la vincitrice della seconda edizione di “Fede-no-Gi”, il concorso nazionale di graphic novel e manga inediti, promosso da Abulafia Aps con il patrocinio gratuito del Comune di Ragusa e in ricordo del giovane appassionato Federico Blangiforti. Nei giorni scorsi la cerimonia di premiazione condotta dalla giornalista Chiara Scucces all’interno di San Bartolomeo - Sistemi Culturali a Ragusa Ibla, avvenuta alla presenza delle autorità.

I ragazzi premiati sono stati quattro: le ragusane Noemi Mezzasalma [DGR] e Martina Scapellato, il viterbese Marco Mocci [MaMoArt] e il vittoriese Lorenzo Rotondo. A giudizio della giuria, composta dall’illustratrice Bruna Fornaro (presente alla cerimonia), dallo scrittore Marco Steiner, dai fumettisti Lelio Bonaccorso e Anna Lazzarini e da Marco Grasso di Etnacomics, “tutti i lavori si sono mostrati molto interessanti, ma tra questi si è distinto il manga vincitore “New Society Simulation” di Noemi Mezzasalma”. La serata, nella quale sono intervenuti anche il critico Salvo Bonaccorsi e la rappresentante della giuria Bruna Fornaro, è stata indubbiamente una festa per i giovanissimi amanti della letteratura disegnata.