Sindaco di Siracusa: "Bene sinergia con Ance per i fondi del Pnrr"

“Se decine di milioni di euro di lavori pubblici finanziati con fondi del Pnrr saranno appaltati nei prossimi mesi, lo dobbiamo non solo al lavoro di squadra tra giunta, dirigenti e funzionari, ma anche alla grande sinergia con altri soggetti pubblici e privati. In questo contesto un ruolo di rilievo ha certamente svolto l’Ance, grazie alla collaborazione fattiva e, in alcune occasioni importanti, facendosi carico di alcuni oneri economici come ad esempio di quelli per l’attività di verifica preventiva di progettazione per l’appalto integrato per la riqualificazione degli immobili dì via Sturzo e largo russo, e dell’ Archeoparco, contribuendo a farci centrare l’obiettivo entro le date previste”: lo dichiara il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ricordando l’apporto dato dall’Associazione nazionale costruttori edili.

Aggiunge il Sindaco: “Desidero anche ringraziare tutte le Istituzioni, come Soprintendenza, Genio Civile, Università, Asp di Siracusa, Urega, ma anche sindacati, patto di responsabilità sociale, associazioni, professionisti, singoli cittadini che, con grande impegno e ciascuno per quanto di propria competenza, hanno contribuito e contribuiscono, nei singoli progetti, a seguire ed accompagnare il lavoro della nostra Amministrazione in un periodo sfidante di straordinarie opportunità di rigenerazione per la nostra città”.