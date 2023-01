Consiglio comunale di Palazzolo Acreide premia 51 studenti meritevoli

Si sono conclusi i lavori del Consiglio Comunale di Palazzolo Acreide per l’anno 2022 con un incontro con gli studenti meritevoli che nello scorso anno scolastico hanno terminato il loro percorso alla scuola media ed alle scuole superiori conseguendo il diploma con il massimo dei voti. L'evento nasce dalla proposta in aula, della Consigliera Agostina Margherita Caccamo condiviso all'unanimità dal Consiglio, a cui la stessa ha dato seguito per l'organizzazione e la lTrentotto ragazze e ragazzi in tutto, provenienti dall’ istituto superiore di primo grado e tredici provenienti dagli istituti secondari di secondo grado della città, molti dei quali hanno iniziato negli scorsi mesi il proprio percorso formativo fuori sede e per questo è stato molto utile svolgere questo evento adesso per celebrare una fine e un inizio, una fase molto importante della vita di ogni studente. Oltre al sindaco Salvatore Gallo è stato presente pure l’assessora alla pubblica istruzione,Giovanna Scollo.