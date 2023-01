Siracusa, appuntamento con la Befana del Vigile

Tradizionale appuntamento con la “Befana del Vigile” a Siracusa. La manifestazione è a cura dell’assessorato alla Polizia municipale, del Comando e degli operatori di PM, con la collaborazione del locale distaccamento dell’Aeronautica militare. Un corteo con carrozze a cavalli messe a disposizione del marchese Gargallo di Castel Lentini muoverà alle 9 dal Comando di PM e si recherà presso il reparto di Pediatria dell’Umberto I. Qui, alla presenza del sindaco Francesco Italia, dell’assessore Dario Tota, del comandante della Municipale Voria, saranno distribuiti doni ai bambini ricoverati. Il corteo si ricongiungerà poi alla carovana delle “Vie del Natale” presso la ex scuola Chindemi. Lungo il percorso saranno distribuiti caramelle e dolciumi.

“Anche querst’anno il Comando ha voluto caratterizzarsi per condividere con i cittadini più piccoli un momento di festa, in attesa della celebrazione del Corpo della Municipale che si terrà in concomitanza con i festeggiamenti di san Sebastiano”: lo dichiarano l’assessore Tota ed il Comandante Voria.