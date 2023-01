Porticciolo di Avola, sopralluogo della sindaca Cannata

Procedono i lavori per il porticciolo in contrada Falaride ad Avola. Questa mattina la sindaca Rossana Cannata ha fatto visita al cantiere avviato lo scorso aprile. Un importante progetto da oltre 1,5 milioni di euro tra finanziamento regionale e fondi Gac, fortemente voluto dalla nostra amministrazione comunale che è riuscita a intercettare i fondi per dare alla marineria avolese un importante approdo con la realizzazione di un attracco e posti barca. “Siamo certi – sottolinea iCannata –.che l’approdo, una volta terminato sarà un altro volano di sviluppo economico per Avola e aiuterà i nostri pescatori anche dal punto di vista logistico. Un nuovo anno all’insegna del fare”