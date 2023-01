Refezione scolastica, PD Ragusa: creato ad arte il problema. Avevamo ragione

“Avevamo detto che secondo noi la paventata assenza di risorse per garantire il servizio di refezione scolastica alle nuove classi della Mariele Ventre di Ragusa per il 2023/24 era un falso problema o, per meglio dire, un problema creato ad hoc con la soluzione già pronta in modo da avere “un caso” e cercare di fare bella figura. L’evoluzione della faccenda non fa altro che confermare la nostra tesi”. Così il segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa, Peppe Calabrese, che spiega: “Il dirigente scolastico ha inviato ieri una nota ai genitori con la quale si informa che l’Amministrazione assicurerà il servizio di refezione scolastica a un numero di bambini sufficiente a coprire il fabbisogno per le classi esistenti e quelle di nuova formazione. Al momento non si fa cenno ad aumento di costi a carico delle famiglie (che comunque erano pronte a pagare qualcosa in più) né a difficoltà di reperimento somme, come invece l’assessore Iacono e i dirigenti del Comune avevano detto circa a metà dicembre in una riunione con una rappresentanza dei genitori”.

“Sarebbe stato grave da parte del Comune in generale e soprattutto dell’Amministrazione in carica - continua Calabrese - l’assenza di una adeguata previsione sulle utenze da garantire, anche in presenza di aumenti imprevedibili dovuti alla situazione politica internazionale. Tutti gli appalti stanno adeguando il tabellario dei costi e riteniamo normale che anche per la refezione scolastica si faccia allo stesso modo”.

“Purtroppo - conclude il segretario dem - ci troviamo costretti a evidenziare che questo modo di amministrare la città svela un atteggiamento volutamente spregiudicato che il Partito Democratico denuncerà puntualmente all’opinione pubblica in ogni caso che si presenti”.