Siracusa, pesca illegale: la Capitaneria di porto sanziona sub

La Capitaneria di porto di Siracusa ha individuato un pescatore intento ad effettuare pesca subacquea all’interno della “Baia di Santa Panagia”, esattamente nello specchio d'acqua sottostante il pontile petrolifero.

Dopo aver individuato il responsabile, i militari procedevano al sequestro del pescato illecitamente catturato ed al sequestro del fucile utilizzato.

Il personale militare intervenuto ha quindi elevato, nei confronti del pescatore di frodo fermato, due verbali di constatazione e contestazione di illecito amministrativo per un ammontare complessivo di 3.064 euro, per aver effettuato attività di pesca subacquea in orario notturno ed all’interno di una zona di mare in cui vige il divieto assoluto di pesca, trattandosi di un’area destinata al traffico mercantile.