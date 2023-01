Ispica, aveva cocaina e 12 cartucce: 17enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, impegnati in un servizio di contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 17enne ispicese, celibe e disoccupato. Il minorenne, fermato nei pressi della propria abitazione ad Ispica, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, suddivisa in 10 dosi per la cessione, contenuta in un astuccio ed occultata all’interno degli slip proprio per eludere eventuali controlli da parte delle Forze di Polizia. La perquisizione permetteva inoltre ai militari dell’Arma di rinvenire 6 cartucce calibro 12, tutte inesplose. La droga e le munizioni sono state sottoposte a sequestro, il giovane è stato tratto in arresto e collocato nel Centro di Prima Accoglienza di Catania come disposto dalla Procura per i Minorenni Etnea. Dopo la convalida dell’arresto è stata disposta la misura cautelare del collocamento in una Comunità della provincia di Ragusa.