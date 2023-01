Ordine pubblico, servizi straordinari predisposti ad Avola, Lentini e Carlentini

Ieri si è svolta una riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica per l’esame congiunto degli episodi di furto e danneggiamento che si sono verificati recentemente nei Comuni di Carlentini e Lentini, incidendo sulla percezione di sicurezza dei cittadini.

Nel corso dell’incontro presieduto dal Prefetto Giusi Scaduto, i Sindaci Giuseppe Stefio e Rosario Lo Faro, unitamente al Presidente della CNA provinciale Rosanna Magnano – che in atto riveste anche il ruolo di Coordinatore della Consulta delle associazioni di categoria aretusee - hanno preliminarmente voluto ringraziare le Forze di polizia per l’incessante impegno quotidiano nel contrasto ad ogni forma di illegalità, esprimendo al contempo la preoccupazione delle due comunità per tali episodi così ravvicinati nel tempo.

Analoga preoccupazione è stata prospettata nella giornata di ieri dalla sindaca di Avola Rossana Cannata per i furti verificatisi nel parcheggio di quel Presidio Ospedaliero.

Il Questore Benedetto Sanna e il Comandante provinciale dei Carabinieri Gabriele Barecchia hanno confermato che le indagini sono state immediatamente avviate su tutte le situazioni denunciate e, anche grazie al valido ausilio dei sistemi di videosorveglianza privati (ove presenti), i relativi esiti fanno essere ottimisti.

Nella consapevolezza, tuttavia, dell’importanza rivestita dall’azione di prevenzione, ad integrazione di quella repressiva, è stata unanimemente ravvisata l’esigenza di pianificare appositi servizi straordinari di controllo del territorio, con il concorso della Guardia di Finanza come assicurato dal Ten. Col. Emiliano Jacoboni.

Ancora, in considerazione del riscontrato incremento nell’uso di droghe, saranno valutate apposite iniziative interistituzionali di contrasto alle dipendenze, spesso alla base di reati che - seppure di lieve entità - sono suscettibili di determinare un elevato allarme sociale.