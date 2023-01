Adriano Celentano compie oggi 85 anni: è nato a Milano in via Gluck 14 nel 1938

Compie 85 anni proprio oggi Adriano Celentano, nato il 6 gennaio 1938 a Milano, in via Gluck 14, quella via che diventerà celebre con l'omonima canzone del 1966.

I genitori di Adriano Celentano erano di origine pugliese: arrivano nel nord Italia da Foggia per cercare lavoro, stabilendosi prima in Piemonte e poi in Lombardia, nella casa milanese di via Gluck (una strada non distante dalla stazione Centrale). Rievocando la sua infanzia nella famosissima canzone che portò a Sanremo nel 1966 - «Il ragazzo della via Gluck», appunto - Celentano precorre i tempi e per la prima volta fa entrare il tema dell’ecologia nella musica, parlando di speculazione edilizia. A dispetto del successo che poi riscuote, a Sanremo il brano si piazza negli ultimi posti della classifica, non riuscendo ad arrivare in finale. Adriano Celentano è sposato con Claudia Mori da 58 anni.