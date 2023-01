Catania, armi e munizioni nel bagagliaio dell'auto: arrestato un 33enne

Gli agenti della Squadra Mobile di Catania, nel corso di una indagine contro la detenzione di armi, hanno individuato un'auto sospetta parcheggiata in una zona nei pressi del Villaggio Santa Maria Goretti.

Successivamente, sono stati effettuati ulteriori accertamenti che hanno permesso di individuare e contattare l’uomo - C.V. di 33 anni - che, di fatto, aveva la materiale disponibilità della vettura. Alla presenza di quest’ultimo, quindi, si è proceduto alla perquisizione della stessa. Le attività di ricerca hanno dato esito positivo in quanto, all’interno del bagagliaio dell’auto, sono stati rinvenuti un fucile a pompa risultato rubato, una pistola semiautomatica calibro 9, una carabina ad aria compressa e munizioni di vario calibro. Il materiale, con l’ausilio di personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, è stato messo in sicurezza e sottoposto a sequestro. L’uomo è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza.