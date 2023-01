Cinema e gambling: quando la settima arte flirta con il mondo del gioco

Basta dare una rapida occhiata alla storia del cinema hollywoodiano per rendersi conto di un fatto: cinema e gioco d’azzardo sono un connubio funzionale, di sicuro impatto e che annoverano una lunga serie di titoli che sono entrati di diritti nell’immaginario collettivo di almeno tre generazioni di cinefili.

Il tema del gioco al cinema

In effetti il tema del gioco d’azzardo è piuttosto diversificato, poiché esistono vari modi per giocare. Vi sono, ad esempio, gli appassionati di poker e blackjack, quelli delle corse di cavalli, quelli delle slot-machine, quelli delle scommesse sportive o delle roulette. Sotto questo punto di vista un esempio classico può essere Gates of Olympus di Betway che ci mostra il funzionamento delle slot machine digitali. Ora dopo aver fatto le nostre opportune valutazioni su alcuni delle migliori pellicole che trattano di gioco d’azzardo, abbiamo deciso di proporvi una lista di quelli che sono considerati fra i migliori film mai realizzati su tale argomento.

1) MOLLY’S GAME – 2017 – Regia di Aaron Sorkin

La vera storia di Molly Bloom (Jessica Chastain), una bellissima ragazza, ex sciatrice olimpica, che, in seguito ad un grave infortunio, si reinventa come organizzatrice, per un decennio, dei più esclusivi tavoli di poker clandestino al mondo, a cui partecipavano star dello spettacolo, campioni dello sport, facoltosi uomini d’affari, ma anche soggetti legati alla mafia russa, prima di essere arrestata nel cuore della notte da 17 agenti dell'FBI che indagavano sulle sue attività. Molly viene difesa dal suo avvocato Charlie Jaffey (Idris Elba), che viene a conoscenza del fatto che Molly possedeva molto di più di quanto i giornali facessero credere. Il film segna l’esordio dietro la macchina da presa di Aaron Sorkin, considerato non a caso come uno dei migliori sceneggiatori cinematografici della sua generazione.

2) 21 (La vicenda del MIT Blackjack Team sbarca al cinema)

Film ispirato ad una storia vera, Ben Campbell (Jim Sturgess), un brillante studente del Massachusetts Institute of Technology (MIT), ha necessità di fare soldi per pagarsi l’università. Ben si unisce a un gruppo di studenti cervelloni che, sotto la guida del professore Mickey Rosa (Kevin Spacey), un geniale docente dai metodi poco ortodossi, usano le loro abilità matematiche per mettere a punto un sistema di gioco, basato su segnali e conteggi matematico/probabilistici. Questo sistema consente a Ben di vincere alla grande nei casinò di Las Vegas. Sedotto dalla bellissima compagna di squadra Jill (Kate Bosworth) e da una montagna di soldi, Ben scopre che la posta in gioco è più alta di quanto avesse mai immaginato, soprattutto quando incontra Cole Williams (Laurence Fishburne), garante della sicurezza del casinò, che inizia a sospettare dei continui successi del ragazzo.

3) Cincinnati Kid – 1965 – Regia di Norman Jewison

Siamo a New Orleans nella metà degli anni ’30 dove il giovane e cinico giocatore di poker Eric Stoner (Steve McQueen), conosciuto col soprannome di "Cincinnati Kid", diventa un idolo acclamato nell’ambiente del gioco del poker e quando arriva in città il miglior giocatore in circolazione, Lancey "The Man" Howard (Edward G. Robinson), la sfida fra i due è inevitabile. Memorabile per citare una scena su tutte il duetto fra Steve McQueen ed Edward G. Robinson durante la partita al tavolo da poker.

4) Lo Spaccone (The Hustler) – 1961 – Regia di Robert Rossen

Lo Spaccone narra le vicende di Eddie “lo svelto” Felson (Paul Newman) e le sue avventure nel mondo del biliardo professionale. Eddie lo svelto è un giovane promettente ed arrogante che arriva a sfidare il numero uno dei giocatori, Minnesota Fats (Jackie Gleason), ma perde, proprio a causa del suo carattere da “spaccone”. Tuttavia Eddie non si dà per vinto e continua a giocare, con lo scopo di sfidare nuovamente Minnesota Fats. Conosce una ragazza, Sarah (Piper Laurie), con cui ha una relazione che, però, finisce tragicamente. Distrutto dal dolore, soffrirà molto, prima di potersi riscattare ed avere, finalmente, la sua rivincita nella grande partita.

5) Il Colore dei soldi (The color of money) – 1986 – Regia di Martin Scorsese

Sequel de “Lo Spaccone” (The Hustler) del 1961. La storia è ambientata venticinque anni dopo, rispetto alle vicende dello Spaccone. Qui vediamo come Eddie “lo svelto” Felson (Paul Newman) deciderà di tornare nel giro del biliardo prendendo sotto la sua ala protettiva il talentuoso, ma inesperto Vincent Lauria (Tom Cruise) e proponendogli un appetibile accordo. Mentre fanno il giro delle sale da biliardo, Eddie insegna a Vincent i trucchi per vincere tanti soldi al tavolo verde, ma alla fine ha una discussione e un forte litigio con Vincent. Eddie, quindi, riprende a giocare per suo conto e presto incontra Vincent come avversario. Film di successo che ha ispirato una generazione di cineasti e ha appassionato il pubblico anni ottanta, con un tema insolito e un linguaggio verista da cinema d’autore volto al mainstream.

6) Rounders - (1998) - Regia di John Dahl

Mike McDermott (Matt Damon) è un appassionato giocatore di poker che perde i suoi soldi in una partita contro il gangster russo Teddy "KGB" (John Malkovich). Sotto la pressione della sua ragazza, Jo (Gretchen Mol), promette di smettere di giocare e di dedicarsi soltanto ai suoi studi in giurisprudenza. Questo dura fino a quando il suo amico, Lester "Worm" Murphy (Edward Norton), un baro imbroglione, esce di prigione e deve pagare un vecchio debito. Mike scopre che il debito contratto da Lester è dovuto a Teddy e decide quindi di ritornare a giocare per aiutare l’amico in difficoltà. Chiudiamo dunque questa rassegna dedicata a cinema e gambling con un autentico “cult movie”, film consigliato per tutti gli appassionati del gioco del poker, che diventerà uno dei titoli indispensabili soprattutto dopo il boom che ebbe questa attrattiva durante i primi anni del 2000, con la Pokermania che dagli States arrivò in Europa, Italia inclusa.