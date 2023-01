Palermo, il Brass Group saluta le festività con le musiche del magico mondo di Disney

Il Brass Group saluta le festività con un progetto musicale oltre che sociale appositamente ideato dal direttore artistico Luca Luzzu per dare voce ai giovani talenti non solo della nostra terra che da oltre 20 anni aspettano una legge che riformi il sistema produttivo musicale del nostro Paese, ma anche per dare opportunità di crescita artistica con ben 17 brani arrangiati e orchestrati appositamente dai resident composers della Fondazione, i Maestri Domenico Riina Antonino Pedone e Vito Giordano. E’ questa l’idea innovativa voluta fortemente dal presidente del The Brass Group, il Maestro Ignazio Garsia, fondatore di una tra le più storiche istituzione di produzione di jazz a livello internazionale. E questa non è la sola attività rivolta agli artisti in erba, tant’è che il Brass Group ha già realizzato diverse iniziative con i Brass Talents per portare avanti un credo rivolto allo sviluppo e futuro lavorativo di giovani artisti con qualità artistiche specifiche, così come la realizzazione di apposite borse di studio dedicate ad essi negli anni passati in accordo con la Regione Siciliana assessorato del Turismo. Protagonista lo spettacolo che ha già registrato per la prima sold out, una produzione The Brass Group che vanta così un indotto socio-economico con ben 45 elementi giovanili orchestrali. Riflettori puntati per “Disney, the magic of music, Viaggio nel magico mondi dei cartoons” in scena il sabato 7 alle ore 19.00 e domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18.30 con le creazioni multimediali di Arturo Di Vita. Sul palco Lidia Schillaci e la Brass Youth Jazz Orchestra special guest Francesco Nicolosi con gli arrangiamenti e le orchestrazioni dei Maestri Domenico Riina e Antonino Pedone.