Epifania, arcivescovo di Palermo: "Biagio Conte, la nostra stella"

Affollata anche oggi, nel giorno dell'Epifania, la chiesa della Missione speranza e carita' di Palermo, la cittadella dei poveri fondata da Biagio Conte, il missionario laico in gravi condizioni a causa di un tumore. Il rito, presieduto dall'arcivescovo Corrado Lorefice, era concelebrato da padre Pino Vitrano, altro riferimento della missione, padre Sergio in missione del Camerun, padre Maurizio Francoforte, parroco di San Gaetano Brancaccio. "E' bello che possiamo celebrare l'Eucarestia qui e con Fratel Biagio - ha detto Lorefice definendolo "la nostra stella, la luce che ci conduce lungo la via della piccolezza e della pace" - Gesu' e' l'unico che ci puo' liberare dal peccato e dalla morte. Noi cristiani non siamo mai disperati, non perche' siamo piu' bravi degli altri, ma perche' abbiamo conosciuto il Signore della vita". Ha proseguito don Corrado nella sua omelia: "Ci stringiamo accanto a Fratel Biagio. Per testimoniare che il Signore ci parla ancora ed e' fonte di vita. Al centro della liturgia, oggi, la pagina del Vangelo di Matteo sui Magi, coloro che andavano dietro alla stella che li avrebbe portati a Gesu': sono dei "ricercatori", ha sottolineato l'arcivescovo, "la loro ricerca e' illuminata dalla scrittura".E la verita' "non e' un idea o una dottrina, ma una persona. Chi e' sapiente e' umile, chi e' supponente si allontana dalla verita'". Fratel Biagio, ha spiegato don Corrado, sempre vicino alla missione e ai suoi poveri, all'inizio della sua missione, quando era un giovane, un 26enne come tanti e inquieto, in continua ricerca, "era scomparso, i suoi lo hanno cercato. Lui si e' messo in cammino", attraverso la via della 'piccolezza', e "ha trovato nelle Scritture il Dio che si fatto uomo, si e' fatto bambino che si e' consegnato al sepolcro". Adesso Biagio ha 59 anni e molti trepidano per lui, per la sua vita: i 'suoi' poveri che ha scelto come 'stella' da seguire, i volontari, tanti a Palermo e fuori Palermo che l'hanno conosciuto. "Tutta la vita di Gesu' - ha concluso Lorefice - e' una vita donata. Se oggi ci sono guerre e ingiustizia perche' gli uomini hanno dimenticato la via della piccolezza". Scandisce il vescovo di Palermo: "Siamo qui per sostenere Fratel Biagio, colui che e' diventata la nostra stella". Anche i Magi hanno seguito la loro stella: "Dobbiamo tornare al Messia colui che salva. Anche a chi ha un altra fede, Gesu' indica la via della piccolezza. Fratel Biagio si e' innamorato di San Francesco d'Assisi che ha capito questa cosa della piccolezza"