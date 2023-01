Controesodo, traffico regolare agli imbarchi sullo Stretto di Messina

E' un ritorno dalle vacanze di Natale tranquillo quello che si registra in riva allo Stretto di Messina. Per chi decide di ripartire proprio il giorno della Befana, al momento, arrivando a Messina, non incontra grandi file all'imbarco dei traghetti dove la situazione del traffico e' scorrevole e tranquilla. Tempi di attesa ridotti e nessuna fila ad accompagnare l'ultimo scorcio di vacanza per chi si muove in automobile oppure in moto. Le navi traghetto arrivano e partono in continuazione imbarcando e sbarcando auto e moto di quanti hanno approfittato delle belle giornate di sole per trascorrere il Natale e l'ultimo dell'anno nelle piu' rinomate localita' della Sicilia. Molti hanno scelto di partire proprio il giorno della Befana che apre l'ultimo weekend di vacanze natalizie, sacrificando qualche giorno di festa, prima di tornare alla solita routine. Traffico scorrevole, tipico delle giornate di festa, anche sull'autostrada, sia in direzione Palermo che in direzione Catania.