Palermo, ex consigliere Gelarda: "Musei? Un meno 40% di visitatori"

"Leggo proclami per l'aumento quasi miracoloso di visitatori nei parchi e musei siciliani nel 2022, definito addirittura come 'anno d'oro' per presenze turistiche. Certo se confrontato con il 2021, passato tra lockdown e divieti di spostamenti, abbiamo fatto progressi. Qualcuno ha il coraggio di parlare di aumento di visitatori grazie a 'programmazione e visione', che nei beni culturali in Sicilia, in questi anni, nessuno ha avuto. Se confrontiamo i dati del 2022 con gli anni pre-pandemia, però, ci accorgiamo che siamo tornati indietro e anche di tanto". A dirlo è l'ex consigliere comunale di Palermo e primo dei non eletti di Sud chiama Nord alle ultime elezioni regionali in Sicilia, Igor Gelarda. "Secondo i dati ufficiali della Regione siciliana - spiega Gelarda - nel 2022 abbiamo registrato poco più di 3 milioni visitatori per parchi e musei siciliani a fronte degli oltre 5 milioni del 2018 e del 2019. Se la matematica non mente siamo al 40 per cento in meno rispetto 5 anni fa, altro che oro o argento". L'ex consigliere snocciola i numeri di un "trionfo inesistente". "La Regione siciliana annuncia che il museo Salinas di Palermo ha avuto 58.000 visitatori nel 2022, ebbene nel 2018 sono stati ben 69.000 (-16% nel 2022). Il vero miracolo qui è che ci siano così tanti visitatori all'interno di un museo che dal luglio del 2011, cioè da 11 anni, non è interamente fruibile, con primo e secondo piano ancora chiusi".