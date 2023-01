Incendio in un appartamento a Salerno, donna ustionata

- Incendio in un appartamento, questa mattina, nel quartiere Torrione a Salerno. Secondo una prima ricostruzione, una donna di 57 anni, probabilmente nel tentativo di spegnerlo, e' rimasta gravemente ustionata e, quindi, e' stata trasportata al centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove e' ricoverata in prognosi riservata. Non sono ancora chiare le cause che hanno innescato le fiamme nell'abitazione al sesto piano di un palazzo di via Posidonia. Sono in corso accertamenti che dovranno chiarire se si sia trattato di un corto circuito che i vigili del fuoco non escludono possa essere stato provocato dalle luminarie dell'albero di Natale. L'incendio potrebbe essere partito anche da una candela accesa. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia di Satato e i vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno con una squadra della sede centrale e con un'autoscala. La donna, in un primo momento, e' stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale 'Ruggi' di Salerno e, poi, trasferita al Cardarelli.