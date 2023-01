Auto finisce fuori strada sulla vecchia Modica-mare: ferita una donna

Incidente stradale autonomo questa sera in via Sorda Sampieri (la vecchia Modica-Mare). Un'Alfa Romeo Stelvio, condotta da un modicano di 37 anni, in contrada Nacalino, è uscita di strada capovolgendosi. E' rimasta ferita una donna che è stata ricoverata all'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica. Le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazione. Per stabilire la dinamica dell'incidente sono intervenute due pattuglie della Polizia locale di Modica. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Modica per estrarre dall'auto le persone a bordo. La donna ferita viaggiava nel sedile anteriore.