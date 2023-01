Scontro frontale in provincia di Arezzo: due morti e due feriti

Due persone, un uomo di 59 anni e una donna di 57, sono morte la scorsa notte a seguito di un incidente stradale frontale tra due auto. La tragedia è successa sulla strada regionale 71, attorno alle 22,30 nei pressi di Marcena, in provincia di Arezzo. Nell'incidente sono rimaste ferite anche due ragazze di 20 anni, che si trovavano sull'altra auto. Delle due ragazze rimaste ferite, una è stata trasportata all'ospedale Le Scotte di Siena dall'elisoccorso Pegaso, l'altra meno grave in ospedale ad Arezzo. Sul posto sono intervenuti l'automedica 118 di Arezzo, la Misericordia di Subbiano e la Croce Bianca di Arezzo. Inutili i soccorsi per le due persone decedute sul colpo. Sul posto anche vigili del fuoco, polizia municipale.