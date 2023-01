'Giornata della bandiera', Mattarella: "Simbolo dell'indivisibilità del Paese"

Il Tricolore "costituisce il simbolo della unita' e indivisibilita' del Paese e di quel patrimonio di valori e principi comuni solennemente sanciti dalla nostra Carta costituzionale". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 226esimo anniversario della 'Giornata Nazionale della Bandiera', "simbolo della nostra Patria". "Era il 7 gennaio 1797 quando i rappresentanti di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, proclamando la Costituzione della Repubblica Cispadana, innalzarono il primo Tricolore rosso bianco e verde a bande orizzontali, bandiera della loro unita'. Sotto questi colori - ricorda il Capo dello Stato - con questi sentimenti, i nostri avi, nei decenni successivi, si batterono per realizzare l'unita' d'Italia. Sotto questa bandiera si compirono le gesta del Risorgimento. Il Tricolore accompagno' la Guerra di Liberazione e, scelto dai Costituenti come vessillo della Repubblica, costituisce il simbolo della unita' e indivisibilita' del Paese e di quel patrimonio di valori e principi comuni solennemente sanciti dalla nostra Carta costituzionale. Valori - sottolinea - che rappresentano la risorsa ideale e morale a cui attingere per affrontare le difficolta' che ogni nazione si trova ad attraversare. Espressione della passione civile del popolo italiano, il Tricolore esprime la volonta' di uno Stato democratico, aperto alla collaborazione internazionale e vicino ai cittadini, che persegue, in primo luogo a favore dei giovani, le migliori condizioni per la costruzione del futuro, in un clima di pace, giustizia, coesione sociale. Viva il Tricolore, viva la Repubblica".