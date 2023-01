Palermo, in tanti al capezzale di Biagio Conte: sue condizioni stazionarie

Continua la folla di persone al capezzale del missionario laico palermitano Biagio Conte, le cui condizioni di salute, aggravatesi negli ultimi giorni, restano stazionarie. Ieri, nel giorno dell'Epifania, a far visita a Fratel Biagio, che si trova nella sede della Missione Speranza e Carità in via Decollati, a Palermo, è stato l'arcivescovo monsignor Corrado Lorefice che lì ha celebrato l'Eucarestia. Anche oggi, a mezzogiorno, nella sede della Missione, sarà celebrata la Santa Messa.