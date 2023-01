"Siglato il Patto di Taormina per le Europee con Vittorio Sgarbi. Lo annuncia su Twitter il leader di Sicilia Vera-Sud chiama Nord, Cateno De Luca. "Sud chiama Nord per le Autonomie e Rinascimento uniti per realizzare una comune lista per le elezioni europee di maggio 2024 - aggiunge -. Vittorio come me è stato sindaco di tre comuni diversi e non accetta il progressivo aumento del divario Sud Nord".