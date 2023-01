Acate, è morto l'ex assessore Vincenzo Garufi: aveva 70 anni

Era un gentiluomo d’altri tempi il maresciallo dell’Aeronautica in pensione Vincenzo Garufi, che si è spento l’altro giorno all’età di 70 anni lasciando un profondo rimpianto tra quanti lo hanno conosciuto e stimato, apprezzandone profondamente la signorilità e la squisitezza nei rapporti umani. Per tanto tempo in servizio presso la base Nato di Sigonella, fu anche assessore al Turismo e Spettacolo nella Giunta guidata dal sindaco Gaetano Masaracchio, ma la sua passione era l’arte in tutte le sue forme, alla quale si prestò come organizzatore di riuscite manifestazioni che negli Anni Novanta e nei primi anni di questo secolo si svolgevano al Castello dei Principi di Biscari di Acate. Andava fiero della carica di vice rettore dell'Accademia Internazionale Città di Roma, per conto della quale promosse parecchie iniziative culturali in Italia e all’estero che videro la presenza di artisti affermati. I funerali di Garufi, di cui non si potrà dimenticare la proverbiale accoglienza che riservava a ogni suo interlocutore, si sono svolti questa mattina, celebrati da don Girolamo Bongiorno, presso la chiesa di San Vincenzo, il Protettore della cittadina iblea per cui nutriva una particolare devozione.

Nella foto Vincenzo Garufi (al centro) durante una cerimonia.