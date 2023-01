Naufragio a Lampedusa, bimba morta aveva 18 mesi

La bimba morta nel naufragio di ieri mattina a 38 miglia da Lampedusa aveva un anno e mezzo ed era ivoriana. Gli inquirenti hanno messo a fuoco i dettagli dell'ultima tragedia del mare. La bambina viaggiava insieme alla madre su una barca di metallo di sette metri che si e' ribaltata affondando. La donna, in stato di choc, si trova all'hotspot di contrada Imbriacola. Sulla stessa barca, partita da Sfax, in Tunisia, alle 5 di giovedi', erano in 35 originari di Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Sierra Leone e Burkina Faso. Il barchino in difficolta' e' stato segnalato, ieri mattina, fuori dalle acque Sar italiane. E' stata subito dirottata una motovedetta della Capitaneria e in volo s'e' levato anche l'elicottero della Guardia di finanza. Quando i soccorritori sono giunti all'altezza delle coordinate fornite, il barchino era gia' affondato. Due pescherecci tunisini hanno tratto in salvo dei migranti e caricato anche le salme di un uomo, una donna e della bambina. A bordo anche quattro migranti in gravi condizioni fra cui un neonato che stava per annegare. I soccorritori li hanno portati al poliambulatorio di contrada Grecale.