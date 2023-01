Goleada del Palermo nell'amichevole contro la Primavera della Viterbese (13-0)

Vittoria del Palermo per 13-0 nel test di fine ritiro contro la Primavera della Viterbese al centro sportivo di preparazione olimpica del Coni "Giulio Onesti" all'Acqua Acetosa a Roma.

In evidenza per la squadra allenata da Eugenio Corini gli attaccanti Di Mariano, autore di 4 gol, Brunori, che ha firmato una tripletta, Segre e Saric, in gol due volte a testa. A segno anche Sala e Valente.

Buone indicazioni per il tecnico rosanero arrivano da Saric e dall'infermeria visto che anche il secondo giocatore che era stato trovato positivo al Coronavirus all'inizio del ritiro si è negativizzato e, dopo le visite mediche previste dai protocolli, si è riaggregato al gruppo. Per ragioni di riservatezza non sono stati comunicati i nomi dei giocatori risultati positivi.

Per i calciatori del Palermo a fine allenamento è scattato il rompete le righe: la ripresa della preparazione è fissata per lunedì in sede in vista della ripresa del campionato che vedrà i rosanero in campo sabato prossimo alle 14 in trasferta contro il Perugia.