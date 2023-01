E' morto, per le ferite riportate in un incidente stradale, Nino Scurti, 78 anni, storico barbiere di Marsala, nel Trapanese. Il 23 dicembre scorso era stato investito da un'auto all'incrocio tra via Mazzini e via Mario Nuccio, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Aveva riportato gravi lesioni alla schiena ed era stato ricoverato d'urgenza a Palermo. La notizia del decesso ha generato molta commozione in città.