Per l'Epifania il Lions Club di Modica dona giocattoli ai bambini della “Badia"

Al convento della “Badia” in corso Mazzini, a Modica, si è rinnovata da parte del Lions Club, in occasione della festa dell'Epifania, la donazione di giocattoli ai bambini di famiglie che vivono nel centro storico fra i quartieri di S.Andrea, Catena e Vignazza. I giocattoli sono stati raccolti nel periodo natalizio con l’iniziativa "regalo sospeso” che ha coinvolto i club Ragusa Host, Modica, Scicli Plaga Iblea e Ragusa Valli Barocche che compongono la zona 21 del distretto Lions Sicilia. Sono stati oltre cinquanta i cittadini che hanno voluto donare giocattoli lasciandoli “in sospeso” presso i negozi “Toys In”, che hanno sostenuto il service solidale dei Lions, per fare sì che anche i bambini di famiglie fragili possano avere un regalo. La consegna dei giocattoli è avenuta nel corso di una festa alla presenza dei bambini e delle famiglie di diverse nazionalità che fanno ormai riferimento per il doposcuola ed altre attività ricreative alla “Badia”, gestita da suor Dorina e padre Ottavio , missionari comboniani. I missionari, coadiuvati da volontari, si dedicano ai migranti ed alle famiglie extracomunitarie, offrendo loro corsi di lingua italiana per favorire l’integrazione."Ancora una volta i Lions - spiega Giuseppe Mazza presidente del Lions Club Modica - hanno voluto dare, un segno della loro vicinanza ai meno fortunati, contribuendo a rendere, per un momento, meno triste la loro condizione, donando ai piccoli del quartiere i giocattoli raccolti grazie alla generosità di molte persone e alla collaborazione dei negozi "Toys in" " La distribuzione dei doni, svoltasi in un clima di festosa allegria, è stata preceduta dalla lettura di una poesia di Valeria Terranova e di una favola scritta e letta da padre Ottavio, aventi per tema la felicità e l'amore.