Soldi della Regione scialacquati per una mostra: il Pd chiede l'assessore in Aula

"E' opportuno che il Parlamento regionale svolga fino in fondo il proprio compito di verifica e controllo sull'operato del governo, per questo ho chiesto al presidente della V Commissione di convocare l'assessore al Turismo Francesco Scarpinato per chiarire come vengono spesi i fondi destinati alla promozione turistica della Sicilia". Lo dice Valentina Chinnici parlamentare regionale del Partito Democratico a proposito della polemica sui fondi destinati all'allestimento di una mostra fotografica della Regione Siciliana in occasione del festival cinematografico di Cannes, "Vogliamo sapere le motivazioni che giustificano lo stanziamento spropositato di 3 milioni e 700 mila euro ad un singolo evento - continua Valentina Chinnici - e le modalità che hanno condotto all'affidamento dell'incarico senza il necessario bando pubblico. L'assessore venga in V commissione - conclude - e spieghi le motivazioni che legittimano le scelte fatte allontanando ogni dubbio sull'eventualità di una gestione dei fondi pubblici senza i necessari controlli".