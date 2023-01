Banda della Fiat Panda in azione: 3 furti in due notti nel Siracusano

Tre furti in due notti nel Siracusano. Tutti messi a segno con la stessa tecnica: i ladri hanno agito utilizzando una Fiat Panda per scardinare le saracinesche dei negozi presi di mira. La notte scorsa è toccato al bar della stazione di Lentini dove la banda, che sta seminando terrore tra gli esercenti, ha legato un cavo alla saracinesca utilizzando una vecchia Fiat Panda rubata come traino. Ancora da quantificare i danni. La notte precedente, sempre utilizzando una Panda rubata questa volta come ariete, i ladri si sono introdotti in una tabaccheria di via Libertà e in un negozio di articoli da regalo di via Gramsci nella zona nord di Carlentini. I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori.