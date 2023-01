Il Messina dopo sei ko di fila torna alla vittoria: battuta la Virtus Francavilla per 2 a 1

Il Messina dopo 6 ko consecutivi, è tornato a vincere battendo la Virtus Francavilla per 2-1 allo stadio "Franco Scoglio". Positivo il ritorno in panchina di Ezio Raciti, che ha avuto il merito di ridare fiducia al gruppo. Balde sblocca il punteggio con una spettacolare staffilata da lontano; il pallone si infila nell’angolino basso. Potrebbe subito raddoppiare Catania, ma il suo tiro da favorevole posizione viene intercettato da Avella. Intervento dubbio in area ai danni di Catania (29’), ma l’arbitro lascia proseguire tra le proteste dei padroni di casa. Gli ospiti cercano di reagire, ma la loro supremazia territoriale è sterile anche per merito dell’attenta impostazione difensiva degli avversari.

Doppio cambio tra i pugliesi nell'intervallo. La Virtus Francavilla attacca per riequilibrare la situazione. Mancano il bersaglio le insidiose conclusioni di Maiorino e Murilo. Il pareggio di concretizza sul preciso colpo di testa del bomber Patierno (12'), all'undicesimo centro in campionato, imbeccato dal cross mancino di Maiorino. Lo stesso Maiorino impegna poi il portiere con una perfida punizione a girare. Espulso (18') Minelli per doppia ammonizione. Catania spreca un buona opportunità in area. Nonostante l'uomo in più, il Messina mostra di avere le idee confuce e, così, non accade più nulla fino al 36', quando Fofana realizza di piatto dal limite. E' il gol che vale il prezioso successo dei biancoscudati. Il Messina torna a sperare nella salvezza.