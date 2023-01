"La situazione del caro benzina è fuori controllo. L'eliminazione da parte del governo Meloni dello sconto sulle accise voluto da Draghi è stato un atto folle che sta mettendo in ginocchio i cittadini e il ceto medio. Chiediamo alla Meloni di intervenire subito per rimediare a questo disastro sociale". Lo ha scritto su Twitter Raffaella Paita, Presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato