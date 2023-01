“Vittoria dona calore”, la campagna a sostegno delle famiglie ucraine con bambini

Il Comitato “Vittoria dona”, domenica 08 gennaio 2023 alle ore 11, in occasione della cerimonia inaugurale per la riapertura del Teatro comunale “Vittoria Colonna”, presenterà il progetto di raccolta fondi “Vittoria

dona calore” a supporto della campagna nazionale voluta dalla Fondazione Cisom, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, con l’obiettivo di acquistare generatori di corrente da inviare in Ucraina per

garantire alla popolazione l’accesso all’elettricità e al riscaldamento durante i lunghi mesi invernali, in particolare alle famiglie con bambini nelle zone rimaste al buio, a causa dei bombardamenti. La campagna di raccolta fondi “Vittoria dona calore” è stata attivata, aderendo a quella nazionale “Dona Calore” della CISOM, per acquistare generatori di corrente e garantire l’accesso all’elettricità e al riscaldamento alla popolazione che, durante i lunghi mesi invernali, deve resistere non solo alle violenze e alla mancanza di generi di prima necessità, ma anche a temperature molto rigide, spesso in abitazioni danneggiate

dai bombardamenti o in rifugi di fortuna. Con un generatore da 5 kw/h una famiglia avrà assicurato riscaldamento, illuminazione, la possibilità di cucinare e ricaricare un cellulare, strumento fondamentale per

mantenere aperto il canale di comunicazione con i propri cari.