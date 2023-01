La befana a Modica distribuisce regali per tutti. Giochi, caramelle e anche carbone.

E’ stata accolta da una grande festa la befana a Modica. In quattro ore, dalle 16.00 alle 20.00, un nugolo di bambini festanti hanno circondato, alcuni con un po' di timore, la vecchietta, mal vestita, brutta ma tanto simpatica che ha distribuito regali a tutti per la gioia dei piccoli ma anche dei genitori che hanno rivissuto i loro ricordi di un tempo.

La befana, promossa dallo Scontrino Sospeso e dal Movimento Difesa del Cittadino, nel piazzale Domenico Bruno e all’interno dei negozi che si affacciano sul grande parcheggio, ha distribuito cinquecento confezioni tra caramelle ma anche carbone come vuole la sana tradizione tanto per evidenziare ai bambini la necessità di essere buoni, obbedienti e rispettosi.

Ovviamente non potevano mancare i regali, settanta giochi istruttivi distribuiti a tutti quei bambini che si sono raccolti attorno alla vecchietta.

“E’ stata un’esperienza fantastica, commenta Alessia Sudano la befana dello Scontrino Sospeso, come non può essere diversamente quando si dialoga con i bambini felici di incontrare la befana e porle tante domande. Poi si sa c’è l’attesa che alla fine porterà un regalo per tutti e così per loro la befana ha lasciato un bel ricordo sapendo che devono comportarsi bene ed impegnarsi nelle buone azioni quotidiane.”