Tir contro un corteo funebre in Cina: 19 morti e 22 feriti

Diciannove persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite questa mattina presto, a seguito di un grave incidente stradale nella contea di Nanchang, nella provincia di Jiangxi, nella Cina orientale. I feriti sono trasportati in ospedale. E' stata aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente è sotto inchiesta, secondo quanto riferiscono le autorità locali. Secondo una prima ricostruzione un tir è piombato a tutta velocità addosso a un corteo funebre che si trovava in attesa di seguire un feretro, prima della cerimonia di cremazione.

Testimoni intervistati dal sito locale Jimu News hanno visto il camion letteralmente falciare le persone che si erano adunate in una tenda allestita lungo il ciglio della strada secondo una prassi comune per i funerali della Cina rurale. Coinvolte anche diverse macchine in un tamponamento a catena.