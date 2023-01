Osservatorio Asaps, 307 morti nel 2022 in incidenti stradali

E' una vera e propia strage di pedoni quella che si verifica da tempo sulle strade italiane. Nel 2022, primo anno del post emergenza Covid, secondo lo speciale Osservatorio dell'Asaps (Associazione sostenitori e amici polizia stradale) ne sono morti 307 (108 donne e 199 uomini), una media di 25 al mese: si tratta di una stima preliminare, che non comprende i decessi avvenuti in ospedale a distanza di tempo. Nel 2021 i pedoni investiti e uccisi secondo le prime stime Asaps erano stati 271, l'anno prima 240. Dei 307 pedoni morti l'anno passato, 257 erano cittadini italiani e 50 stranieri. E la strage non si ferma: sono trascorsi pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, e un nuovo terribile incidente e' costato la vita ad un ragazzo di 16 anni travolto sulla strada che costeggia il lago d'Iseo da ben due auto. OVER65 I PIU' A RISCHIO - Dall'analisi dell'Asaps sull'eta' dei deceduti, emerge che ben 14 avevano meno di 18 anni, il piu' piccolo solo 3 mesi, un altro 15 mesi, altri due solo 2 anni: quasi tutti investiti sulle strisce in compagnia dei genitori. Ma e' tra gli ultra65enni che si conta ancora una volta il maggior numero di vittime, con 116 decessi (il 37,7% del totale): 59 avevano oltre 80 anni, uno 96, travolto anche lui sulle strisce.

Ben 11, sempre nel 2022, i casi di pedoni investiti e uccisi mentre andavano a gettare la spazzatura, soprattutto nelle ore serali e notturne. "Si conferma - sottolinea l'Osservatorio - un altissimo rischio per i pedoni piu' anziani, caratterizzati da minori riflessi, lentezza nei movimenti e soprattutto percezione del pericolo limitata, rispetto ad una persona piu' giovane".

DICEMBRE 'MESE NERO' - Il numero piu' elevato di decessi l'anno scorso e' stato registrato a dicembre, con ben 40 vittime, seguito da gennaio con 31: ad incidere negativamente sono ovviamente le giornate piu' corte e la minore visibilita'. I mesi con minor numero di decessi sono stati giugno, agosto e settembre con 20. Molti i pedoni morti negli ultimi tre mesi del 2022, ben 91.

DISTRAZIONE KILLER - Nei 307 decessi della stima preliminare riferita al 2022, si e' accertato nella immediatezza del sinistro che in 22 casi il conducente investitore era ubriaco e in altri 10 aveva assunto sostanze stupefacenti. In ben 42 occasioni il conducente e' fuggito (49 i casi accertati l'anno precedente, 33 nel 2020), lasciando la vittima a terra esanime, senza prestare soccorso: in pratica, "ogni 7 incidenti mortali con pedoni, uno e' provocato da un 'pirata della strada'". Per fortuna, grazie ad indagini tecnologiche, potenziamento della videosorveglianza e utili testimonianze, nell'80% dei casi questi soggetti vengono individuati dagli organi di polizia stradale ed assicurati alla giustizia, con processi anche piu' rapidi rispetto al passato