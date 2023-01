Falsa tregua, bombardamenti in Russia ed in Ucraina

Missili d'artiglieria ucraini hanno colpito e danneggiato la centrale elettrica di Starobeshevskaya, nella regione di Donetsk, nel Donbass occupato dai russi.

Lo scrive l'agenzia russa Tass, citando fonti locali dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk.

Le fonti affermano che almeno due persone, due addetti alla centrale termica, potrebbero essere rimaste sotto le rovine della centrale colpita, dove stanno operando i soccorritori. I missili, dicono le fonti alla Tassi, sono stati sparati da un lanciatore multiplo in dotazione alle forze di Kiev.

L'esercito russo ha bombardato la periferia di Zaporizhzhia. Lo ha riportato su Telegram Anatoly Kurtev, sindaco di Zaporizhzhia, come riferisce Ukrinform. Quanto ai missili nella regione di Karkiv il presidente dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv Oleg Sinegubov ha parlato di due lanci nella città di Merefa, aggiungendo che "secondo informazioni preliminari, c'è una vittima".

Dopo la fine della tregua, dichiarata da Mosca dalle 12 ora locale del 6 alle 24 del 7, Mosca torna a colpire con missili l'Ucraina. "I russi stanno attaccando la regione di Kharkiv e in diverse regioni è stato dichiarato un raid aereo", afferma il presidente dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv Oleg Sinegubov, come riporta Ukrainska Pravda citando anche il sito "alerts.in.ua". L'allarme anti-aereo è stato dichiarato nelle regioni di Kharkiv, Poltava, Dnepropetrovsk, Zaporizhzhia e nel Lugansk.