Sfondano il vetro e rubano pochi spiccioli in una macelleria di Floridia

Ladri in azione sabato pomeriggio verso le 15 a Floridia. Ignoti hanno preso di mira una macelleria all'angolo tra via Mazzarella Agati e via Giusti. Il ladro dopo avere mandato in frantumi la vetrata, si è introdotto all'interno dei locali puntando direttamente al registratore di cassa. Aperto il cassettino che conteneva il denaro, sarebbe riuscito ad arraffare pochi spiccioli e si è subito dileguato. E' stato il titolare della macelleria alla riapertura pomeridiana ad accorgersi che la sua attività aveva ricevuto visite 'sgradite'. Ha così chiamato i carabinieri della Tenenza di Floridia che hanno effettuato rilievi all'interno del locale. I militari dell'Arma avrebbero già acquisito i filmati delle telecamere piazzate nella zona, nel tentativo di potere risalire all'identità dell'autore del furto.

L.M.