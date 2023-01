Mafia, Varchi (Fdi): "Beppe Alfano sia un patrimonio condiviso"

"30 anni fa moriva Beppe Alfano, militante di destra, sindacalista, docente e corrispondente del quotidiano "La Sicilia", assassinato dalla mafia perchè raccontò storie di interessi illeciti, corruzione e infiltrazioni. Grazie al Presidente Mattarella per aver ricordato Alfano, un siciliano di cui tutti siamo orgogliosi. Il suo ricordo diventi patrimonio condiviso per onorarne la memoria e non dimenticarne il sacrificio, in attesa che sia fatta piena luce sulla vicenda".

Così il deputato di Fratelli d'Italia e vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi, in una nota.